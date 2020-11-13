Китайський вірус на Одещині не думає відступати, щодня в регіоні фіксують сотні заражених

Як повідомили в РНБО, станом на ранок п'ятниці, 13 листопада в Одеській області діагноз COVID-19 підтвердився у 628 жителів. Загальна кількість інфікованих досягла 31332 осіб, передає Politeka.net

Інформації про летальні випадкі за вчорашній день немає. Всього померло від інфекції 454 заражених.

13 листопада повністю вилікувалися від китайського вірусу 105 пацієнтів, всього за час пандемії 7777 чоловік.

У той же час число підозр на вірус збільшилася на 628 (33111).

Раніше ми писали, що український педіатр Євген Комаровський розповів, коли заражений китайською інфекцією найбільш небезпечний для оточуючих.

На думку лікаря, приблизно два дні необхідно часу, щоб максимально поширити COVID-19.

«Як виявилося, люди максимально заразні 2 дні до того, як відчують себе хворими. Максимальне виділення вірусу в навколишнє середовище це приблизно дві доби, до появи перших симптомів хвороби", - говорить Комаровський.

Це означає, за словами доктора, що людина, яка поширює вірус, на вигляд фактично здорова. А коли у зараженого з'являється кашель і інші ознаки захворювання, кількість вірусу, який він виділяє, різко зменшується.

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