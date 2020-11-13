В Одесі на Черемушках прорвало трубу і затопило одну з вулиць
НП зафіксували на вулиці Інглезі, передає Politeka.net
За словами очевидців, вода хльостає з-під землі вже другу добу. В результаті чого дорогу навпроти тиру затоплює, що неможливо пройти.
Ремонтних бригад на місці поки не спостерігається.
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До цього ми повідомляли, що минулого тижня в Одесі біля ринку «Привоз» забив фонтан з каналізаційних відходів.
На кадрах видно, як з каналізаційного люка забив фонтан води і бруду і нечистоти бурхливим потоком кинулися на проїжджу частину і затопили її. Поруч знаходяться торгові ряди з продажу картоплі, капусти, цибулі та інших овочів.
Також ми писали, що в одній з одеських багатоповерхівок на селищі Таїрове після включення опалення прорвало трубу і затопило квартири.
Інцидент стався в житловому будинку за адресою вулиця Левітана, 101. Через аварію там затопило відразу кілька поверхів. У людей в квартирах залило все гарячою водою. Вона стікала просто зі стелі і по стінах. В результаті зіпсовані меблі і техніка.
За словами мешканки однієї з квартир, приміщення затопило буквально за лічені хвилини.
"Люди на 📍Левітана, 101 вже не раді що включили опалення",-повідомляють в телеграм-каналі.
Нагадаємо, що незадоволені люди перекрили в'їзд до Одеси, з'їхалася поліція: кадри з місця
А ще Politeka писала, що у центрі Одеси малолітні вандали поглумилися над прапором, відео: "зірвали і розтоптали"
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