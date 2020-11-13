В Одесі маршрутка на ходу втратила колесо
Вдень 13 листопада на вулиці Середньофонтанській у маршрутного таксі №220 під час руху відвалилося ліве заднє колесо. Про це повідомили свідки того, що сталося в місцеві пабліки, передає Politeka.net
Позбувшись заднього колеса, водій громадського транспорту був змушений попросити пасажирів покинути салон. Лише щаслива випадковість вберегла учасників ДТП від важких наслідків.
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До цього ми повідомляли, що в Одесі водій на іномарці навмисно в'їхав у натовп мітингувальників людей, які перекрили дорогу.
У якийсь момент водій на червоному автомобілі Chevrolet Aveo навмисно в'їхав у натовп протестувальників і прокотив одну їх учасниць на капоті, після цього зник з місця події.
Також ми писали, що в Одесі на селищі Котовського дівчина потрапила під колеса трамвая, проте дивом залишилася жива.
Вона отримала черепно-мозкову травму, її відвезли в лікарню. Як стало відомо, в момент аварії одеситка була під дію алкоголю.
Нагадаємо, що одесит прославився після небезпечного "обходу" обмежень у транспорті, відео: "до чого довів карантин"
Як Politeka писала, що іномарка протаранила зупинку з людьми, деталі і кадри з місця ДТП в Одесі.
Також Politeka повідомляла, що трагічна ДТП сталася з мікроавтобусом на Одещині, є жертви.