В Одесі маршрутка на ходу втратила колесо

Вдень 13 листопада на вулиці Середньофонтанській у маршрутного таксі №220 під час руху відвалилося ліве заднє колесо. Про це повідомили свідки того, що сталося в місцеві пабліки, передає Politeka.net

Позбувшись заднього колеса, водій громадського транспорту був змушений попросити пасажирів покинути салон. Лише щаслива випадковість вберегла учасників ДТП від важких наслідків.

До цього ми повідомляли, що в Одесі водій на іномарці навмисно в'їхав у натовп мітингувальників людей, які перекрили дорогу.

Це сталося близько восьмої години вечора 12 листопада на вулиці Дальницькій. Місцеві жителі організували акцію протесту через відсутність електрики в їхніх будинках.

У якийсь момент водій на червоному автомобілі Chevrolet Aveo навмисно в'їхав у натовп протестувальників і прокотив одну їх учасниць на капоті, після цього зник з місця події.

Також ми писали, що в Одесі на селищі Котовського дівчина потрапила під колеса трамвая, проте дивом залишилася жива.

Вона отримала черепно-мозкову травму, її відвезли в лікарню. Як стало відомо, в момент аварії одеситка була під дію алкоголю.

Як Politeka писала, що іномарка протаранила зупинку з людьми, деталі і кадри з місця ДТП в Одесі.

Також Politeka повідомляла, що трагічна ДТП сталася з мікроавтобусом на Одещині, є жертви.