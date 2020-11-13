Незважаючи на заяви міськради, в Одесі все-таки вирішили ввести карантин вихідного дня

Нагадаємо, що український уряд прийняв рішення про те, що по всій країні з 14 по 30 Листопада діятиме карантин вихідного дня. З цим не погодився міський голова Геннадій Труханов, в Одеській мерії запевнили, що затверджувати додаткових обмежень не будуть.

За останньою інформацією стало відомо, що карантин вихідного дня все-таки буде в Одесі, так як у міста немає права його ігнорувати. Про це на брифінгу повідомив виконуючий обов'язки голови ОДА В'ячеслав Овечкін.

"Закон є закон, і його треба виконувати", - заявив чиновник.

Це означає, що протягом двох діб не працюватимуть ТРЦ, нічні клуби, заклади харчування, фітнес-центри, кінотеатри, промтоварні магазини.

У той же час, з 00:00 суботи до 00:00 понеділка працювати будуть виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, автомобільні заправки, готелі, автозаправки (крім зон харчування), поштові сервіси, установи, які надають фінансові послуги та послуги з інкасації, СТО та ветеринарні аптеки.

"За виконанням карантинних заходів стежитимуть Національна поліція і Держспоживслужба", - повідомив Овечкін.

Станом на ранок п'ятниці, 13 листопада в Одеській області діагноз COVID-19 підтвердився у 628 жителів. Загальне число інфікованих досягло 31332 осіб.

Інформації про летальні випадки за вчорашній день немає. Всього померло від інфекції 454 заражених.

13 листопада повністю вилікувалися від китайського вірусу 105 пацієнтів, всього за час пандемії 7777 чоловік.

У той же час число підозр на вірус збільшилася на 628 (33111).

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