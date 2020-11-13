Синоптики повідомили, що в суботу та неділю в Одесі буде холодно і похмуро, але дощу не прогнозується

З новим прогнозом погоди на 14 і 15 Листопада жителів ознайомили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, передає Politeka.net

Протягом усього дня небо в Одесі буде вкрите хмарами. Без опадів. Сильного вітру спостерігатися не буде – 5-10 метрів в секунду, але вологість повітря буде висока.

Вночі стовпчики термометрів поповзуть вниз + 4 +6 градусів, а вдень піднімуться до + 10.

По Одеській області прогнозується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 метрів в секунду.

Температура вночі 2-7 °С тепла, вдень 6-11 °с.

На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.

У неділю, 15 листопада, в Одесі синоптики прогнозують також похмуру погоду, але без істотних опадів.

Вночі та вранці місцями туман. Вітер східний 5-10 метрів в секунду.

Температура вночі 2-7 °С тепла, вдень 7-12 °С.

Раніше повідомлялося, народний синоптик Леонід Горбань прогнозує зниження температури повітря в Україні з 15 січня.

Така погода переважатиме в Україні до 8 лютого. Потім температура втримається на рівні трохи нижче 0 градусів, а 20 лютого має потеплішати до +2 градусів за Цельсієм. Таким чином, сильних морозів в 2020 році вже не очікується - вони прийдуть в перший місяць 2021 року.

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