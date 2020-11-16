Під Одесою з машини з танком спровокувала ДТП, в якій постраждали люди
Аварія трапилася 15 листопада, біля села Іваново на автодорозі Одеса-Березівка. Момент ДТП потрапив на камери, які оприлюднили місцеві телеграм-канали, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
За даними патрульної поліції, військовий тягач їхав у бік смт. Чорноморське у військову частину по путівці. Коли він перетинав трасу, то не поступився мікроавтобусу марки "Mercedes", який рухався по головній дорозі.
"Щоб уникнути зіткнення, водій мікроавтобуса вивернув кермо і від маневру перекинувся на бік", - розповіли в поліції.
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У салоні буса знаходилося п'ять чоловік, всі вони члени однієї сім'ї. Постраждала дружина водія-44-річна жінка, у неї перелом таза.
На місці працювала слідчо-оперативна група, яка встановлювала всі обставини ДТП.
Момент ДТП зафіксував відеореєстратор мікроавтобуса, який йшов від зіткнення з військовим тягачем і перекинувся.
До цього ми повідомляли, що на трасі в Одеській області сталася аварія за участю пасажирського автобуса і вантажівки.
Буксируваний автобус виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою.
У поліції уточнили, що несправний автобус перевозив автомобіль — Евакуатор МАN. Передні колеса автобуса були закріплені на автомобілі, а задніми він котився за МАNом. Під час спуску автобус відчепився, Евакуатор втратив керування і виїхав на зустрічну смугу.
Нагадаємо, що в Одесі на ходу перекинулося авто, рух паралізовано: кадри аварії
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