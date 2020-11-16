Поліція приступила до пошуків 12-річного хлопчика, який зник серед ночі
Про це розповіли в прес-службі регіонального ГУНП, передає Politeka.net
Правоохоронці повідомили, що в селищі Суха Балка, яке знаходиться поблизу Одеси, зник Максим Кальний. Підлітку 12 років - він 2008 року народження. Дитина вийшла опівночі з дому і до теперішнього часу не повернулася.
Прикмети Максима: зростання приблизно 147 сантиметрів, короткі русяве волосся, блакитні очі.
Був одягнений у синю куртку з жовтими вставками, джинси, сині кросівки, взяв з собою Блакитний рюкзак.
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Поліція просить всіх, кому що-небудь відомо про місце знаходження хлопчика, повідомити за телефонами +38 (048) 513-15-90, +38 (050) 412-22-27 або за спецлінією "102".
Раніше ми писали, що одеська поліція повідомила тривожну інформацію про зникнення 13 дітей.
У період з 2 по 8 жовтня на території Одеської області було зареєстровано 13 заяв про зникнення неповнолітніх.
Копи знайшли і повернули батькам усіх дітей.
Крім того, за минулий тиждень зафіксовано 25 нещасних випадків з дітьми.
За невиконання батьківських обов'язків до відповідальності притягнули 54 особи.
«Від протиправних дій постраждали 8 дітей, серед правопорушень-тілесні травми, доведення до самогубства, пограбування, шахрайство та інше», - повідомили в поліції.
Нагадаємо, що на Одещині зникли 16 дітей, поліція повідомила деталі: що відомо
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