Важлива будь-яка інформація про дитину

Поліція приступила до пошуків 12-річного хлопчика, який зник серед ночі

Про це розповіли в прес-службі регіонального ГУНП, передає Politeka.net

Правоохоронці повідомили, що в селищі Суха Балка, яке знаходиться поблизу Одеси, зник Максим Кальний. Підлітку 12 років - він 2008 року народження. Дитина вийшла опівночі з дому і до теперішнього часу не повернулася.

Прикмети Максима: зростання приблизно 147 сантиметрів, короткі русяве волосся, блакитні очі.

Був одягнений у синю куртку з жовтими вставками, джинси, сині кросівки, взяв з собою Блакитний рюкзак.

Поліція просить всіх, кому що-небудь відомо про місце знаходження хлопчика, повідомити за телефонами +38 (048) 513-15-90, +38 (050) 412-22-27 або за спецлінією "102".

Раніше ми писали, що одеська поліція повідомила тривожну інформацію про зникнення 13 дітей.

У період з 2 по 8 жовтня на території Одеської області було зареєстровано 13 заяв про зникнення неповнолітніх.

Копи знайшли і повернули батькам усіх дітей.

Крім того, за минулий тиждень зафіксовано 25 нещасних випадків з дітьми.

За невиконання батьківських обов'язків до відповідальності притягнули 54 особи.

«Від протиправних дій постраждали 8 дітей, серед правопорушень-тілесні травми, доведення до самогубства, пограбування, шахрайство та інше», - повідомили в поліції.

Нагадаємо, що на Одещині зникли 16 дітей, поліція повідомила деталі: що відомо

А ще Politeka писала, що життя молодої дівчини трагічно обірвалося на залізниці в Одесі, відео: що відомо

Також Politeka повідомляла, що поліція повідомила тривожні дані, 21 дитина зникла на Одещині: що відомо