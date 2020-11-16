У день виборів в Одесі спалахнуло відразу чотири пожежі

Як передає Politeka.net, подробицями подій поділилися місцеві рятувальники.

Так, стало відомо, що 48 пожежників і 12 спецмашин гасили масштабну пожежу на плаваючій понтонній майстерні в морському порту Одеси.

Там вигоріло близько 20 квадратних метрів приміщень. Вогонь вдалося загасити о 19: 02. На щастя, в результаті НП ніхто не постраждав. Причини загоряння встановлюються.

Крім того, ввечері в неділю горів дев'ятиповерховий житловий будинок на Черемушках.

За даними ДСНС, близько 19:22 в під'їзді будинку №50 по вулиці Генерала Петрова почалося задимлення. Вогонь спалахнув між третім і четвертим поверхами.

Там горіли балкони загального користування і одна з житлових квартир. Близько півгодини знадобилося пожежникам, що ліквідувати вогонь на площі 25 квадратних метрів. Відзначається, що загиблих і постраждалих немає. На місці працювали 22 рятувальники і сім пожежних машин.

Ще одна пожежа сталася в самому центрі Одеси на вулиці Дерибасівській, 12.

За словами очевидців, загорівся цокольний поверх турецького кафе, який по ідеї повинен був бути закритий через карантин вихідного дня.

Цікаво, що в службі ДСНС ситуацію не коментують, обмежившись лише повідомленням, що вогонь загасили.

Свідки сучка розмістили відео пожежі в соцмережах.

Четверта пожежа в покинутій будівлі в провулку Чайковського не обійшлася без жертв.

Дев'ять бездомних людей грілися біля багаття, коли гонь перекинувся на сміття, в результаті чого почалася серйозна пожежа.

Прибулі рятувальники загасили вогонь, евакуювали вісьмох людей на вулицю, ще одного, який отримав серйозні опіки, госпіталізували. Потерпілий помер у кареті швидкої.

На місці події працювали 11 рятувальників та 4 одиниці техніки.

Нагадаємо, що пожежа охопила багатоповерховий будинок в Одесі, є жертви: кадри трагедії

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