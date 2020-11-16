В Одеській області стріляли в поліцейського під час масової заворушки

Інцидент трапився на вихідних у місті Балта біля ресторану "Шанс", пише " Думська " з посиланням на джерела в поліції.

За даними видання, поліцейські прибули розбороняти бійку, в якій брало участь кілька десятків людей.

У якийсь момент один з забіяк дістав вогнепальну зброю і почав стріляти по людях. Куля влучила в правоохоронця, який знаходився в гущі події. Однак, на щастя, все обійшлося, і куля від пістолета потрапила в бронежилет копа. Він відбувся забоєм.

А ось стрілку не пощастило. Його доставили в лікарню із закритою черепно-мозковою травмою і множинними ранами голови, які він отримав в результаті побоїща.

За даним фактом відкрито аж два кримінальні провадження» хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї «та»насильство щодо працівника правоохоронного органу".

Чоловікові світить пристойний термін.

До цього ми повідомляли, що гастролери з Закавказзя влаштували розбірки в одеському ресторані.

Компанія чоловіків кавказців зайшла в заклад "Фанконі" на розі вулиць Катерининської та Ланжеронівської, проте персонал ресторану відмовився їх обслуговувати через негідну поведінку під час попереднього візиту.

Спочатку зав'язалася бійка з офіціантом, після чого бешкетники кинулися в бійку з приватною охороною. Один з охоронців вистрілив у повітря з пістолета, щоб приборкати кавказців.

Далі правопорушники втекли з місця події на білому автомобілі, але їх затримали поліцейські.

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