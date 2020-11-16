У смертельній ДТП на Одещині загинув молодий хлопець, у якого раніше трапилася трагедія з батьками
Аварія сталася рано вранці на 68 кілометрі траси Одеса-Рені, повідомляється на порталі одеської поліції.
За даними інспекторів, "Мерседес", який рухався з міста Білгород-Дністровський до села Старокозаче, не поступився дорогою мікроавтобусу" Тойота", яким керував 23-річний чоловік.
Пасажир транспортного засобу від отриманих травм помер на місці. Інших постраждалих-двох водіїв і трьох пасажирів медики відвезли в місцеву лікарню.
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Однак пізніше стало відомо, що в реанімації померла ще одна людина.
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