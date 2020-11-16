У смертельній ДТП на Одещині загинув молодий хлопець, у якого раніше трапилася трагедія з батьками

Аварія сталася рано вранці на 68 кілометрі траси Одеса-Рені, повідомляється на порталі одеської поліції.

За даними інспекторів, "Мерседес", який рухався з міста Білгород-Дністровський до села Старокозаче, не поступився дорогою мікроавтобусу" Тойота", яким керував 23-річний чоловік.

Пасажир транспортного засобу від отриманих травм помер на місці. Інших постраждалих-двох водіїв і трьох пасажирів медики відвезли в місцеву лікарню.

Однак пізніше стало відомо, що в реанімації померла ще одна людина.

Видання « Бессарабія INFORM "повідомляє, що пасажиром мікроавтобуса виявився 20-річний Ігор Демченко. Він був сином подружньої пари з Болграда, яких зарізав під час застілля їх гість. Сам ігор і його сестра тоді дивом врятувалися від рук душогуба. Вони отримали важкі ножові поранення і були госпіталізовані в лікарню, а пізніше проходили курси фізичної та психологічної реабілітації. Після смерті батьків, Ігоря і Настю виховувала їх бабуся, Світлана Шевченко.

У Ігоря залишилася дружина і однорічний син.

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