В одному з сіл Одеської області завівся педофіл, у якого дружина працює репетитором і діти приходять до них додому

Про це повідомили стривожені місцеві жителі і батьки в соціальних мережах, передає Politeka.net

Вони розповіли, що чоловік похилого віку заманює дітей цукерками та іншими частуваннями до себе додому, а потім пропонує пограти в недитячі ігри. Проживає 70-річний збоченець у селі Нова Некрасівка, Ізмаїльського району.

"Чоловік заманює дітей все тими ж цукерками. Мало не на очах у батьків він чіплявся до чотирирічної дівчинки, пропонуючи цукерку, яка в кишені з діркою. Кілька дівчаток постарше розповіли, що він кликав дітей, що грають на вулиці, до себе додому, щоб пригостити, але ці дівчатка відмовилися, хоча молодші діти з ним йдуть, - повідомила громадська діячка Тетяна Чорба.

Вона додала, що деякі батьки вже звернулися із заявами в поліцію, проте постраждалих може бути набагато більше, тому що дружина цього педофіла дає приватні уроки у себе вдома.

«За словами мами однієї з постраждалих дівчаток, дружина цього дядька Вані репетитор і займається з дітьми у себе вдома. Він після занять веде дітей в туалет, де і відбувався злочин. На даний момент в поліцію звернулися лише кілька батьків. Але враховуючи, що старий збоченець так відкрито і наполегливо чіплявся до дітей, то цілком ймовірно, що жертв набагато більше, — зазначила вона.

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