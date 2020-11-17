Стало відомо, що одна з одеських лікарень переповнена зараженими китайською інфекцією на 126 %

Такі дані оприлюднила прес-служба Одеської ОДА, передає Politeka.net

За добу область вийшла на 3-е місце за кількістю хворих. На першому-Київ, а на другому – Дніпропетровська область. Так, станом на вівторок 17 листопада, кількість заражених вірусом в Одеському регіоні збільшилася на 761.

Тим часом, як повідомили в ОДА, міська клінічна лікарня №1 в Одесі переповнена інфікованими COVID-19.

У лікарні передбачено 30 ліжко-місць для заражених, проте зараз в ній знаходиться 35 пацієнтів з підтвердженим діагнозом. Що становить 126% завантаженості. В інших міських лікарнях завантаженість менша. Всього по області зайнято 63% ліжок.

Що стосується області, то там розгорнули 1 970 місць для хворих-19. Зараз в лікарнях перебувають 827 пацієнтів з підтвердженим діагнозом і 490 з підозрою на вірусну інфекцію. У регіоні залишилося 653 вільних місць для пацієнтів з COVID-19.

Також у приватних лікарнях зараз перебувають 59 пацієнтів з підтвердженим діагнозом і ще 10 осіб з підозрою.

Завантаженість районних та міських лікарень:

Дунайська обласна лікарня - 140 місць. Підтверджених 88, з підозрою: 0.

Ізмаїльська центральна районна лікарня - 130 місць. Підтверджених: 21 з підозрою: 47.

АРЦИЗЬКА центральна районна лікарня-75 місць. Підтверджених: 25 з підозрою: 31.

Білгород-Дністровська центральна районна лікарня - 65 місць. Підтверджених: 19 з підозрою: 38.

Чорноморська лікарня - 140 місць. Підтверджених: 67, з підозрою: 26.

Біляївська центральна районна лікарня-50 місць. Підтверджених: 10 з підозрою: 10.

Одеський обласний центр соціально значущих хвороб - 50 місць. Підтверджених 40, з підозрою: 0.

ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ центр - 200 місць. Підтверджених 88, з підозрою: 77.

Одеська міська клінічна лікарня №10 - 80 місць. Підтверджених: 68, з підозрою: 8.

Одеська міська клінічна лікарня №1 - 30 місць. Підтверджених: 29 з підозрою: 3.

Одеська міська лікарня №5 - 270 місць. Підтверджених 66, з підозрою: 30.

Одеський пологовий будинок №2-16 з підозрою: 3.

Одеська міська клінічна інфекційна лікарня - 420 місць. Підтверджених: 234, з підозрою: 80.

Дитяча міська лікарня №3 - 75 місць. Підтверджених: 24 з підозрою: 42.

РОЗДІЛЬНЯНСЬКА центральна районна лікарня - 45 місць. Підтверджених: 14 з підозрою: 15.

Центральна районна лікарня Подільського району - 200 місць. Підтверджених: 11 з підозрою: 66.

Подільська міська лікарня-7, з підозрою: 14.

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