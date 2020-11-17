В Одеській області водій скоїв наїзд на жінок, які йшли вздовж дороги

Аварія зі смертельним результатом сталася 15 листопада в селі Приморське Білгород-Дністровського району, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу регіонального ГУНП.

За даними інспекторів, 48-річний водій не впорався з керуванням і його занесло на узбіччя дороги. У цей час там знаходили дві літні жінки, одній з них 62 роки, іншій - 82. Обидві пенсіонерки загинули на місці в результаті наїзду авто.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальну справу за порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілих.

Обставини аварії з'ясовують правоохоронці.

До цього ми повідомляли, що в Одесі машина швидкої допомоги потрапила в аварію, коли поспішала на виклик.

У неї врізався водій на іномарці, який не пропустив автомобіль екстрених служб, що рухався на червоне світло.

ДТП сталося ввечері, близько 21: 00 в Малиновському районі.

За даними поліції, на перетині вулиці Балківської та Заньковецької водій автомобіля BMW не надав переваги машині швидкої допомоги, яка їхала з мигалками на червоний сигнал світлофора. В результаті сталося зіткнення.

На щастя, в ДТП ніхто не постраждав.

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