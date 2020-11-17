Олени немає майже тиждень

Поліція кинулася на пошуки юної дівчини, яка поїхала в Одесу і зникла

Про зникнення заявили в прес - службі регіонального ГУНП, передає Politeka.net

Так, 17-річна мешканка села Усатово Калініченко Олена Вадимівна, поїхала з дому в Одесу ще 11 листопада і досі не повернулася.

Прикмети зниклої: зріст 150-155 см, худорлявої статури, каштанове волосся, очі блакитні.

Була одягнена: у світло-блакитну джинсову куртку, темно-сині джинси, чорні чоботи.

У поліції закликали з будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваної, прохання повідомляти в Усатівське відділення поліції за телефонами: (048) 779-46-62, (048) 52-25-771 або за спецлінією "102".

анее ми писали, що одеська поліція повідомила тривожну інформацію про зникнення 13 дітей.

У період з 2 по 8 жовтня на території Одеської області було зареєстровано 13 заяв про зникнення неповнолітніх.

Крім того, за минулий тиждень зафіксовано 25 нещасних випадків з дітьми. За невиконання батьківських обов'язків до відповідальності притягнули 54 особи. «Від протиправних дій постраждали 8 дітей, серед правопорушень-тілесні травми, доведення до самогубства, пограбування, шахрайство та інше», - повідомили в поліції.

Копи знайшли і повернули батькам усіх дітей.

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