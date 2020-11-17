Нардепи у Верховній Раді вирішили долю карантину вихідного дня

Як стало відомо, 17 листопада вони відмовили його скасовувати за рекомендацією уряду.

За скасування проголосувало всього лише 149 парламентаріїв при 226 мінімально необхідних.

У постанові пропонувалося пом'якшити деякі обмеження щодо заборони у вихідні дні.

Зокрема, пропонувалося дозволити роботу барів, ресторанів, кафе; спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

Крім того, приймати відвідувачів у торгово-розважальних центрах; в інших закладах розважальної діяльності, а також дозволити роботу закладів культури та проведення культурних масових заходів.

Варто звернути увагу, що перед голосуванням взяв слово прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який заявив, що в разі якщо карантин у вихідні дні скасують, то вже в грудні щоденні показники по захворюваності досягнуть позначки в 20 000 нових випадків за день. Разом з високою захворюваністю, вже через місяць в лікарнях може не вистачити місць для пацієнтів.

За словами прем'єр-міністра, при такому розвитку ситуації в країні, керівництво держави буде змушене оголосити повний локдаун не менше ніж на три тижні.

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