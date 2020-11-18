В Одесі стався вірусний колапс, причому трапилося це досить непомітно

Як передає Обозреватель, про це розповіла сімейний лікар з Одеси на умовах анонімності

За її словами, місто вже давно наздогнало ковідний колапс. І це спостерігається ще з середини вересня. Відзначається, що хворіють багато людей, проте в той же час жителі досі не дотримуються масочного режиму в громадських місцях. Ті, хто носить маски, виглядають в очах у інших як космічні прибульці.

Якщо ще на початку жовтня в лікарню реально було потрапити тільки з серйозним ураженням легенів і низькою сатурацією, то тепер місце не можна отримати навіть маючи "потрібних" знайомих.

"З тестами на дому як пощастить, хтось три-чотири дні очікує, хтось-десять. Обіцяли безкоштовне КТ хворим з підозрою на вірус, але за фактом цього немає. Місця в лікарнях навіть говорити не хочу-знову повна *опа. А хворих повно, кожен день плюс 2-3 нових. Маски як і раніше для слабаків, одесити вважають. Що попереду буде - не знаю. Самій страшно. Кожен день з зараженими працюю, доплати не покладені. Соцпрацівникам покладені, а нам ні. Все це задоволення за 9700 в руки і п'ять масок в тиждень дають на роботі. Не респіраторів, а масок. Набридло і страшно, і, крім як медицина, нічого не вмію", – скаржиться вона.

Раніше стало відомо, що одна з одеських лікарень переповнена зараженими китайською інфекцією на 126%.

За добу область вийшла на 3-е місце за кількістю хворих. На першому-Київ, а на другому – Дніпропетровська область. Так, станом на вівторок 17 листопада, кількість заражених вірусом в Одеському регіоні збільшилася на 761.

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