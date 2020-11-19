В Одеській області зникла 15-річна дівчина

Як передає Politeka.net, про це повідомила прес-служба обласного ГУНП.

Так, поліцією оголошена в розшук Анастасія Широкобокова, 2005 року народження.

Як стало відомо, вчора, 18 листопада дівчинка пішла після першого уроку в школі в дитячий виховний заклад в Ізмаїльському районі і з тих пір про неї немає ніяких звісток.

Прикмети Насті: зріст 156 см, середньої статури, волосся світле, очі блакитні.

Особлива прикмета: над верхньою губою родима пляма.

Була одягнена: у фіолетову куртку, білу кофту, сині джинси і білі черевики.

«З будь-якою інформацією про місце знаходження дівчини, прохання повідомити в Ізмаїльський відділ поліції за телефонами (04841) 7 53 63, (096) 458 76 32 або по спецлінії "102", - йдеться в повідомленні.

Не так давно ми повідомляли, що батьки поскаржилися на підозрілого чоловіка, який заманює дітей до себе додому.

Вони розповіли, що чоловік похилого віку заманює дітей цукерками та іншими частуваннями до себе додому, а потім пропонує пограти в недитячі ігри. Проживає 70-річний збоченець у селі Нова Некрасівка, Ізмаїльського району.

Деякі батьки вже звернулися із заявами в поліцію, проте постраждалих може бути набагато більше, тому що дружина цього педофіла дає приватні уроки у себе вдома.

"Він після занять веде дітей в туалет, де і відбувався злочин. На даний момент в поліцію звернулися лише кілька батьків. Але враховуючи, що старий збоченець так відкрито і наполегливо чіплявся до дітей, то цілком ймовірно, що жертв набагато більше, — каже мама постраждалої дівчинки.

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