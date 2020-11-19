У п'ятницю, 20 листопада в Одесі перевірять систему електросирен і гучномовців, при цьому городян просять не панікувати

Сирени завиють у місті в інтервалі між 14.00 і 14.30, повідомляє Politeka.net з посиланням на прес-службу Одеської мерії.

Як пояснили в Департаменті цивільного захисту, електросирени будуть включатися по черзі в кожному районі міста, при цьому звуковий сигнал буде переривчастим.

У зв'язку з цим одеситів просять не панікувати і зберігати спокій.

Варто сказати, що систему оповіщення перевіряють приблизно раз два-три місяці. Попередня перевірка була проведена 16 вересня.

До цього ми писали, що з кожним днем в Одесі все частіше і частіше говорять про введення повного локдауну.

У зв'язку з цим прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді зробив важливу заяву і повідомив, коли буде введений повний локдаун в країні.

Він зазначив, що ефективність карантину вихідного дня можна буде оцінити тільки через 2 або 3 тижні після введення посилення.

Шмигаль вважає, що в разі якщо карантин у вихідні дні скасують, то вже в грудні щоденні показники по захворюваності досягнуть позначки в 20 000 нових випадків за день. Разом з високою захворюваністю, вже через місяць в лікарнях може не вистачити місць для пацієнтів.

Нагадаємо, що у мережі показали, як пройшов карантин вихідного дня в Одесі, відео: "натовпи людей і галасливі вечірки"

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