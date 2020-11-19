В Одеській області загиблим від китайської болячки не проводять розтин тіл, їх ховають у щільних поліетиленових мішках

Стрімке зростання хворих COVID-19, а також смертельні випадки у вигляді важкої двосторонньої пневмонії турбують місцевих жителів.

Серед людей ходять чутки, що померлих ховають у закритих трунах і самі родичі не можуть побачити небіжчика.

Однак патологоанатом однієї з районних лікарень в Одеській області Андрій Думетрашко розповів, як насправді відбувається процес передачі тіла зараженого COVID-19, пише місцеве видання « Одеса-Рені ».

Він повідомив що тіла ховають у щільних поліетиленових чорних мішках.

"За 50 років роботи я сам вперше таке бачу. Родичі пакети не розкривають, вони кладуть зверху чистий одяг і те, що вважатимуть за потрібне - так і ховають», - розповів він.

Також він зазначив, що через побоювання поширення китайського захворювання розтин тіл загиблих від коронавірусу не проводять.

"Родичі підписують згоду забрати тіло з моргу без розтину. Головлікар і лікуючий лікар також дають письмову згоду», - розповів медик.

У той же час патологоанатом зазначив, щоб уникнути зараження, сам лікар спілкується з родичами померлих через вікно.

"Важко переносять вірус літні люди, у них як правило розвивається важка двостороння пневмонія. Це дуже серйозно, від такої форми ще ніхто не вилікувався, тому бережіть себе і своїх близьких, дотримуйтесь карантин», - закликав Думетрашко.

Зазначимо, що за останню добу на території Одеської області від китайської болячки померли 9 осіб. Всього летальних випадків по області 489.

Захворілих 35 440 осіб. За останню добу в регіоні зафіксовано 634 нових випадки зараження.

Одужали 8119 пацієнтів, 26832 хворіють, у 36586 підозрюють вірус.

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