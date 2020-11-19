В Одеській області пічне опалення стало причиною пожежі зі смертельним результатом

Подія трапилася вдень 18 листопада в одному з приватних будинків у селищі Доброслав. Подробиці повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій в Одеській області, передає Politeka.net

О 13:39 на лінію "101" надійшло повідомлення, що про загорання приватного одноповерхового будинку на вулиці Київська.

Прибулі рятувальники оперативно ліквідували пожежу. На згарищі знайшли тіло господині будинку. Вогонь знищив ліжко в кімнаті, пошкодив стіни, стелю та частину майна.

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В останні дні в Одеській області істотно похолодало. У деяких районах регіону температура повітря вночі нижче нульової позначки. Жителі стали масово користуватися обігрівальними приладами, а в сільській місцевості - печами і грубами. Державна служба з надзвичайних ситуацій постійно нагадує про дотримання правил пожежної безпеки.

До цього ми повідомляли, що в Одеській області подружжя отруїлося чадним газом, один з них не вижив.

Трагічна подія трапилася днями в селі Шевченкове в Кілійському районі.

Зокрема, в житловому будинку по вулиці Новій літнє подружжя отруїлося чадним газом. Медики змогли врятувати 79-річного чоловіка, при цьому його 74-річна дружина померла до ще до надання будь-якої допомоги.

У ДСНС зазначили, що трагедія виникла внаслідок неправильної експлуатації системи опалення, через що отруйна речовина заповнила кімнати будинку і отруїла його господарів.

Нагадаємо, що пожежа охопила багатоповерховий будинок в Одесі, є жертви: кадри трагедії

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