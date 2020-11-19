Не розгубилася і вчасно зреагувала

Тендітна молода дівчина врятувала життя чоловіка на селищі Таїрове в Одесі

Про це розповіли співробітники аптечної мережі на сторінці у Фейсбуці, передає Politeka.net

Героїню звуть Любов Гайдур, вона завідуюча аптеки 38 в Альтаїрі.

Одеситка не розгубилася, коли в аптеку за ліками прийшов відвідувач, а потім у нього стався серцевий напад, але про все по порядку.

Спочатку в аптеку прийшла молода пара поміряти тиск і в цей же час зайшов чоловік за корвалолом, його сильно трясло.

Завідуюча Люба попросила молодих людей почекати, тому що потрібно терміново виміряти тиск чоловікові. Пара, образившись, пішла, не знаючи, що на кону чиєсь життя.

Далі чоловік почав втрачати свідомість вже біля стільця для вимірювання тиску, це допомогло великому чоловікові не розбитися об підлогу.

Дівчина швидко оцінила ситуацію, перевернула вже фіолетового відвідувача і зробила йому масаж серця, а потім піднесла аміак до носа.

Після цього вона викликала швидку, яка, до всього іншого, приїхала через 40 хв, проте чоловік вже прийшов до тями.

В аптечній мережі зазначили, що у Любов Гайдур це другий випадок порятунку життя, їй вже доводилося робити масаж серця, незнайомій людині на вулиці.

Не будьте байдужі до оточуючих, будьте як Люба!

Користувачі в соцмережах в захопленням коментують вчинок молодої завідуючої.

" Цей фармацевт гідний клятви Гіппократа . Молодець дівчина. Здоров'я і щастя по життю.",

" Справжній фармацевт !!! Молодець !!! Не розгубилася і врятувала життя людині !!! Здоров'я і сил любові !!!",

" Розумничка, я думаю багато людей хотіли б сказати їй спасибі, а особливо сім'я врятованого чоловіка,.побільше б таких чуйних медиків..."

" Спасибі величезне! Невже ще залишилися люди такі? З непотерянными людськими якостями! Бережи Вас Господь!",- висловилися люди в коментарях.

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