Посилення ситуації з епідемією вірусу стало приводом до того, що в Одесі готуються розгорнути ще 300 лікарняних ліжок для заражених

Зокрема, відділення реанімації та інтенсивної терапії розгорнуто в центрі соціально значущих хвороб на Сергія Ядова, 4. Про це повідомила головлікар медзакладу Світлана Єсипенко, передає Politeka.net, з посиланням на місцеві ЗМІ.

Медик зазначила, що в цій лікарні вже виділили 50 ліжок для пацієнтів з Covid-19, з них 30 вже зайняті.

"Коли нас включили в першу хвилю ми припинили госпіталізацію пацієнтів хворих на туберкульоз на Ядова і всіх направляємо сюди за адресою Леонтовича 11", - розповіла головлікар.

За словами Єсипенка, на сьогодні проведено роботи з переведення пацієнтів хворих на туберкульоз, які зараз знаходяться в центрі на вулиці Ядова в невеликій кількості.

«У всіх корпусах по 11-14 осіб, які хворі на туберкульоз. Протягом короткого часу вони будуть переведені в центр на Леонтовича. Повністю вивільняються 3 великих корпуси, де можна розташувати 300 пацієнтів. При погіршенні ситуації, можна розгорнути на 400 ліжок», - зазначила вона.

Головлікар центру розповіла, що зараз активно починаються ремонтні роботи для того, щоб запустити перший корпус, де знаходитиметься реанімаційне відділення та відділення для лікування близько 110 пацієнтів. А також додатково відділення для підозр на китайську інфекцію.

За останніми даними, в Одеській інфекційній лікарні перебуває 230 пацієнтів з COVID-19, з них 129 осіб, у важкому стані. Три пацієнти отримують кисневу терапію в режимі СІПАП. За останню добу в інфекційну лікарню поступила 31 людина з підозрою на COVID-19, 23 пацієнта з лабораторно підтвердженим COVID-19 проходять лікування в МКЛ №1, 61 людина — в МКЛ №10, 18 дітей — в дитячій міській лікарні №3.

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