З'явилася інформація про обмеження руху транспорту в центрі Одеси
Воно заплановане на суботу, 21 листопада в районі парку Шевченка. Справа в тому, що в цей день в Україні відзначається День Гідності і Свободи, передавати Politeka.net
Рівно сім років тому в цей день почалися масові акції громадянського протесту, спрямовані проти режиму Януковича. Вони стали поштовхом до Революції Гідності (листопад 2013-лютий 2014 року).
Як повідомили в Одеській міськраді, о 10 годині ранку відбудеться покладання квітів до пам'ятника Шевченку. У зв'язку з цим з 8:00 до 10:30 в суботу, 21 листопада, буде заборонена парковка і рух транспорту частини вул.Маразліївської (від будинку №24 до будинку №36) і в Сабанському провулку.
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До цього ми повідомляли, що в п'ятницю, 20 листопада в Одесі перевірять систему електросирен і гучномовців, при цьому городян просять не панікувати.
Сирени завиють в місті в інтервалі між 14.00 і 14.30.
Як пояснили в Департаменті цивільного захисту, електросирени будуть включатися по черзі в кожному районі міста, при цьому звуковий сигнал буде переривчастим.
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