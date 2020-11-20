В Одесі п'яний водій збив молоду дівчину на "зебрі" , а потім врізався в трамвай
ДТП сталося в районі Слобідки на вулиці Маловського недалеко від гуртожитку військового вузу. Про це повідомили очевидці в соцмережах, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Як розповіли свідки того, що сталося, водій "Таврії", який був на веселі скоїв наїзд на 17-річну дівчину-курсантку прямо на пішохідному переході. Після чого втратив керування, збив огорожу і врізався в трамвай маршруту №12, який рухався в бік Слобідського ринку.
Постраждалу госпіталізували у військовий госпіталь, вона отримала, за попередньою інформацією, травму стегна. А ось сам водій, незважаючи на руйнівну ДТП, залишився неушкодженим.
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Аварія зі смертельним результатом сталася 15 листопада в селі Приморське Білгород-Дністровського району.
48-річний водій не впорався з керуванням і його занесло на узбіччя дороги. У цей час там знаходили дві літні жінки, одній з них 62 роки, іншій - 82. Обидві пенсіонерки загинули на місці в результаті наїзду авто.
Нагадаємо, що в Одесі трамвай з пасажирами потрапив в аварію через автохама, рух зупинено: відео з місця ДТП
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