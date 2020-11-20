В Одесі п'яний водій збив молоду дівчину на "зебрі" , а потім врізався в трамвай

ДТП сталося в районі Слобідки на вулиці Маловського недалеко від гуртожитку військового вузу. Про це повідомили очевидці в соцмережах, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як розповіли свідки того, що сталося, водій "Таврії", який був на веселі скоїв наїзд на 17-річну дівчину-курсантку прямо на пішохідному переході. Після чого втратив керування, збив огорожу і врізався в трамвай маршруту №12, який рухався в бік Слобідського ринку.

Постраждалу госпіталізували у військовий госпіталь, вона отримала, за попередньою інформацією, травму стегна. А ось сам водій, незважаючи на руйнівну ДТП, залишився неушкодженим.

До цього ми повідомляли, що в Одеській області водій скоїв наїзд на жінок, які йшли вздовж дороги.

Аварія зі смертельним результатом сталася 15 листопада в селі Приморське Білгород-Дністровського району.

48-річний водій не впорався з керуванням і його занесло на узбіччя дороги. У цей час там знаходили дві літні жінки, одній з них 62 роки, іншій - 82. Обидві пенсіонерки загинули на місці в результаті наїзду авто.

Нагадаємо, що в Одесі трамвай з пасажирами потрапив в аварію через автохама, рух зупинено: відео з місця ДТП

А ще Politeka писала, що резонансна ДТП на очах у копів сполошила Одещину, відео трагедії

Також Politeka повідомляла, що трагічна ДТП сталася з мікроавтобусом на Одещині, є жертви: "злетів з траси і врізався в ..."