Мовний омбудсмен Тарас Кремінь після виборів вимагає від низки міськрад скасувати рішення про функціонування регіональних мов

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку омбудсмена в соцмережі.

Крім того, Кремінь просить генпрокурора Ірину Венедіктову через суд скасувати відповідні рішення.

За словами обмбудсмена, незважаючи на скасування закону про основи державної мовної політики, фактично регіональні мови зараз діють в окремих громадах Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Херсонської та Чернівецької областей.

"Відповідно до закону (про забезпечення функціонування української мови як державної, - ред.), всі органи влади і місцевого самоврядування повинні в шестимісячний строк з дня набрання чинності цим законом забезпечити приведення своїх нормативних актів у відповідність", - зазначив Кремінь.

Він також підкреслив, що окремі органи місцевого самоврядування все ще ведуть діловодство не українською мовою, що є прямим порушенням чинного законодавства.

Як відомо, закон про державну мову набув чинності півтора роки тому - влітку 2019 року.

Раніше повідомлялось, що львівський активіст домігся скасування статусу російської мови як регіональної в Одесі, яка функціонувала з 2012 року.

За словами активіста Святослава Літинського, він через суд змусив скасувати незаконне рішення Одеської мерії.

"Те відчуття, коли дворічна робота дала результат. Рішення про впровадження в місті Одеса регіональної (російської) мови - скасовано. До цього було кілька судових позовів до прокуратури, яка самостійно не хотіла цього робити і, як результат, через суд нам вдалося змусити їх подати позов про скасування цього вже незаконного рішення міської ради ", - розповів львів'янин.

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