В Одеській області від китайського захворювання померли ще вісім пацієнтів

Як повідомляє система моніторингу сайту РНБО, за добу в регіоні кількість хворих вірусом збільшилася на 613 осіб, передає Politeka.net

За останніми даними, з початку епідемії в Одеській області зафіксували 36 тисяч осіб з позитивним тестом на COVID-19, з яких понад 26 тисяч в даний час хворіють, 8 тисяч – одужали і 497 померли. Під підозрою в області перебувають близько 37 тисяч осіб.

Нагадаємо, що одеситів почнуть нещадно штрафувати за відсутність захисної маски на обличчі.

Прийнятий раніше Верховною Радою закон про штрафи за відсутність маски в громадських місцях і транспорті вже підписав президент України Володимир Зеленський.

Закон прийнятий для запобігання поширенню китайської хвороби в країні.

Тепер за перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті без масок, що закривають рот і ніс, українців штрафуватимуть у розмірі від 170 до 255 гривень.

До цього ми повідомляли, що в Одесі кількість ліжко-місць у лікарнях прагне до нуля.

У зв'язку з цим на позачерговому засіданні Кабміну було прийнято рішення виділити гроші на облаштування польового госпіталю в місті.

В уряді заявили, що мобільні стаціонари створять у трьох містах: Києві, Одесі та Краматорську. На їх облаштування вже виділено 118 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що вірусний колапс охопив Одесу, лікарі кричать від безнадії: "набридло і страшно"

Як повідомляла Politeka, Одеський медик розповів, як ховають жертв китайської інфекції: "за 50 років роботи вперше таке бачу"

Також Politeka писала, що катастрофа з епідемією в Одесі: влада розгорне польовий госпіталь для заражених вірусом