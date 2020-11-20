У мережі з'явилися фантастичні знімки лиману Куяльник, зроблені в кінці осені з висоти пташиного польоту

Їх оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук Віталій Мілевич, зазначивши, що вони зняті з квадрокоптера, передає Politeka.net.

"На Куяльнику немає птахів, проводів, антен, людей і взагалі нічого. Тільки сіль, стовпчики, рожева вода і марсіанські пейзажі. Кайф", - підписав автор.

Потрібно сказати, що незвичайний відтінок лиману дає цвітіння водоростей Dunaliella salina. Ці живі організми забарвлюють в рожевий колір сотні солоних водойм по всьому світу щороку.

Користувачі в соцмережах також погодилися, що Куяльник з висоти нагадує поверхню Марса, а також поскаржилися, що лиман висихає.

"Дуже круто, Віталік! Неначе зріз якогось мінералу! Естетичне задоволення!", "Він досі рожевий?"

"Висихає Куяльник, як шкода", "сумне видовище", - висловилися в мережі.

У той же час в кінці осені бажаючих помилуватися водоймою стало набагато менше. У холодну пору року біля водойми можна зустріти хіба що любителів покататися на велосипедах.

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