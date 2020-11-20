У місті Южному Одеської області викрили малолітніх злодійок, які грабують людей

Деталі повідомили на порталі одеської поліції, передавати Politeka.net

Так, дві дівчини, одній з яких 15-років, а інший 19, познайомилися з 49-річним чоловіком і прийшли до нього в гості додому.

Далі, скориставшись нетверезим станом господаря житла, дівчина постарше попросила спільницю викрасти його планшет, а сама взяла мобільний телефон.

Викрадене малолітні злодійки віднесли до ломбарду, а отримані кошти поділили між собою.

Після того, як постраждалі виявив зникнення гаджетів, він звернувся в поліцію.

Копи затримали дівчат. Тепер 19-річна зловмисниці крім крадіжки загрожує ще одна стаття за залучення неповнолітньої в злочинну діяльність.

До цього ми повідомляли, що одеська поліція затримала приїжджого з Миколаївської області, який промишляв нападами на безпорадних пенсіонерок.

40-річний чоловік вистежував своїх жертв-жінок похилого віку - у дворах багатоповерхівок, заходив за ними в під'їзди, а потім бив по голові. Після цього відбирав гроші, телефони, зривав золоті сережки і ланцюжки.

Крім того, в Одесі викрили банду грабіжників, одному з яких всього 13 років.

Так, в нічний час доби біля Одеського залізничного вокзалу на Куликовому полі зловмисники з кулаками накинулися на проходив повз чоловіка і відібрали у нього мобільний телефон вартістю 30 тисяч гривень.

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