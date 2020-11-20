Це ні в які рамки не лізе!

В Одеській області вчителька наказала винести за територію школи дитину зі зламаною ногою

Про кричущий інцидент розповіли у виданні "УСИ".

Сталося все в селі Холодна Балка. На 6-класник зламав ногу під час гри у футбол, але замість того, щоб надати дитині допомогу, вчителька попросила старшокласників винести її за територію навчального закладу.

Відомо, що педагога тимчасово відсторонили від роботи, однак звільняти жінку не будуть.

Керівництво школи пообіцяло провести з усіма вчителями інструктаж, як діяти в подібних ситуаціях і як надавати першу медичну допомогу.

У мережі засудили такий вчинок викладача:

"Це ж треба мати такі мізки, щоб не зрозуміти, що треба перш за все сповістити батьків і викликати швидку ... або так злякалася відповідальності? Так все одно відповідати, ще й за свої неадекватні дії" ," І вона, ще далі "вчить" дітей ??? Такий худобу, гнати зі школи, і

як можна швидше!", "Якби це була її дитина, розгубилася б? Совість треба мати і людяність. Хлопчику здоров'я", - писали українці в мережі.

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