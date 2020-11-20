В Одеській затоці спіймали рибу-гермафродита

Незвичайним уловом похвалилися в Держрибагентстві України на сторінці у Фейсбуці, передає Politeka.net

Чудо-риба попалася в розставлені на бичка мережі. Ним виявився кам'яний окунь. Він незвичайний тим, що в різний час, і по черзі виконує функції самця і самки.

Фахівці відзначили, що кам'яний окунь - один з кращих хижаків Чорного моря, майстер підводного маскування. Колір його тіла повністю збігається з кольором кам'яних водоростей. Зазвичай риба досягає довжини 30 см і ваги близько 250 грамів. Її тіло сплющене і вкрите дрібною лускою.

Крім того, кам'яний окунь занесений до Червоної книги України у зв'язку з малою чисельністю популяції.

"Кам'яний окунь-гермафродит, в статевих залозах кожної особини розвиваються як жіночі, так і чоловічі статеві клітини. При цьому ікра і молоки в однієї особини дозрівають в різний час, і він по черзі виконує функції самки і самця", - пояснюють фахівці.

Вчені запевняють, що рибу-знахідку оглянули, заміряли і випустили на волю.

До цього ми повідомляли, що в Одеському ставку зловили екзотичну рибу, яка водиться в річках Амазонки.

Рибу спіймали діти в Дюківському парку в минулі вихідні. Нею виявилася арована серибриста, яку за словами гідробілога Володимира Самайчука, зустріти в Україні велика рідкість, так як цей хижак мешкає тільки в теплих водах Амазонки.

Гідробіолог стверджує, що рибу, очевидно, хтось випустив у ставок. Причому недавно, адже прожити при температурі +10 градусів вона могла б не більше години.

Нагадаємо, що на відео показали, як гігантські медузи атакували Одеську затоку

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