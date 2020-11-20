В Одесі сталися сутички між активістами і тітушками

Це сталося на вулиці академічній, 11 де раніше обурені місцеві жителі за підтримки активістів зламали незаконний паркан, який огородив господар однієї з квартир, прикриваючись благоустроєм території . Про це пише Думська.

За даними видання, прибудинковий палісадник на Академічній, 11 намагається захопити власник квартири №67 Станіслав Гайдукович. На його місці він хоче зробити прибудову до будинку, щоб переобладнати житло під офіс.

Прикриваючись тітушками будівельники обнесли зелену зону парканом і приступили до робіт.

Однак обурені жителі знесли паркан і звільнили територію від будівництва. Почалися сутички з охоронцями приватної фірми.

У бійці застосовувалися газові балончики, а також один з учасників заявив про стрілянину.

На місце прибуло багато поліції.

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Два іноземних водія фур зустрілися і вирішили цю справу відзначити. Після розпивання алкоголю чоловіки посварилися, стали ображати один одного, а потім конфлікт обернувся тяжкими наслідками.

Один з них вдарив іншого кілька разів по голові і порізав шию ножем.

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