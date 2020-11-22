На перехресті Новосельського та торговельної водій Chrysler збив 98-річного чоловіка та втік з місця ДТП

Як Думській стало відомо з повідомлення прес-служби Управління патрульної поліції в Одеській області. водія знайшли.

За попередньою інформацією, 25-річний водій збив пішохода на регульованому перехресті.

"Водія і авто інспектори повернули на місце аварії для складання відповідних матеріалів. Потерпілий-98-річний чоловік-доставлений в міську лікарню", - повідомили в управлінні.

Про стан потерпілого даних поки немає.

Як повідомлялося раніше, в Одесі відбулися сутички між активістами і тітушками.

Це сталося на вулиці Академічній, 11 де раніше обурені місцеві жителі за підтримки активістів зламали незаконний паркан, який огородив господар однієї з квартир, прикриваючись благоустроєм території.

Прибудинкової палісадник на Академічній, 11 намагається захопити власник квартири №67 Станіслав Гайдукович. На його місці він хоче зробити прибудову до будинку, щоб переобладнати житло під офіс.

Нагадаємо, після того, як президент України Володимир Зеленський підписав закон про штрафи за відсутність маски в громадських місцях і транспорті в соцмережах виникла бурхлива дискусія.

Тепер за перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті без масок, що закривають рот і ніс, українців штрафуватимуть у розмірі від 170 до 255 гривень.

Потрібно відзначити, що протокол про накладення штрафу виписуватимуть відразу на місці. Жителі Одеси з гнівом сприйняли цю звістку.

Нагадаємо, що хвиля підпалів з новою силою прокотилася по Одещині: кадри Вогняної НП

Як повідомляла Politeka, Одеський медик розповів, як ховають жертв китайської інфекції: "за 50 років роботи вперше таке бачу"

Також Politeka писала, що карантин вихідного дня розгнівав одеситів: "спецоперація зі знищення..."