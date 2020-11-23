Протест підприємців ринку "7 кілометр" змусив говорити про себе всю Одесу

Про це пише Politeka.net

Нагадаємо, що підприємці, які торгують на найбільшому ринку "7 кілометр" зважилися зібратися на акцію протесту для того, щоб висловити своє невдоволення з приводу заборони роботи на вихідні. Протестувальники заблокували Овідіопольську дорогу, а також погрожували розбити намети.

Однак у справу втрутилася поліція, яка розігнала мітингувальників, а також завела на них ряд кримінальних справ.

Одесити в соцмережах підтримали підприємців, вони відзначили, що людям необхідно працювати, а влада розоряє дрібних бізнесменів, щоб встановити монополію. Але знайшли і такі, хто порахував що мітингувальники створили масу незручності іншим людям.

"Чому вони свої супермаркети не закриють? Ринок під відкритим небом знаходиться!!! Прокиньтеся ідіоти!! Рекомендації лікарів більше гуляти на свіжому повітрі!!! Залиште сьомку в спокої. Дайте людям хоч щось заробити!!!»,

"Нас всіх, хочуть загнати в стійло, і ми будемо жерти, друг, друга, брат, сестру , син і дочка, мати і батька!!!!! Люди відкривайте очі!!!!»,

"Люди!!! Водії, жителі це району підтримки цих хоробрих людей, зараз це питання життя і смерті і це не жарт! Ви додому потрапите, а що вдома!??? Ну ще 2-3місяці ви попрацюєте і до вас дійде звільнять або розорять ваш бізнес або ті місця де працюєте, вони зараз відстоюють і ваші права, Нас влада нагинає і пробує як ми витримаємо якщо витримаємо ще нижче нагнуть, Вони повинні нас бояться і завдяки таким людям, які не побоялися Приєднуйтесь нам не допоможе ні хто»,

«Свавілля в країні. На всі 7 не буває стільки людей, скільки в одному супермаркеті. Просто магнатам треба монополія на все і скрізь. А цього допускати не можна. І люди правильно роблять і пікетують»,

"Не там перекрили треба під Кабміном і Радою", - висловилися люди.

"Не можуть потерпіти кілька тижнів. Чомусь підприємці центру міста закрилися а бариги Овідіопольського району вже зубожіли. Створили масу незручностей одеситам»,