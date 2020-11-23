На Одеській залізниці чоловік потрапив під колеса вантажного поїзда

Трагічний інцидент розігрався вночі біля станції "Сухий лиман", передає Politeka.net, з посиланням на інформацію прес-служби місцевої поліції.

Повідомляється, що чоловік лежав на залізничних коліях і не реагував на сигнали поїзда, що наближається.

Машиніст застосував екстрене гальмування, однак це не допомогло уникнути трагедії, розповіли в поліції. Він отримав не сумісні з життям травми і помер на місці події.

У поліції уточнили, що загиблим виявився 53-річний житель Вінниці, його тіло направлено на судмедекспертизу.

До цього ми повідомляли, в Одеській області 16-річний хлопчик ліг під колеса поїзда і загинув страшною смертю.

Це сталося поблизу станції вигода в Біляївському районі.

Як стало відомо, юнак мав проблеми зі здоров'ям і неодноразово висловлював наміри покінчити з життям.

У трагічний для нього день, він сам ліг на залізничні колії і при наближенні поїзда не відреагував на сигнал машиніста. Від отриманих ран дитина загинула на місці.

Також ми повідомляли, в Одесі біля Ленпоселка під поїзд потрапила молода дівчина.

Загиблою виявилася 23-річна місцева жителька, яка переходила через залізничні колії у невстановленому місці. Дівчина була в навушниках і не почула попереджувальні сигнали, які подавав машиніст, і крики перехожих про наближення локомотива. Медиків і поліцейських на місце викликали свідки події, проте врятувати молоду одеситку не вдалося.

Нагадаємо, що під Одесою чоловік намагався перелізти через паркан і опинився на тому світі: трагічні кадри

Як повідомляла Politeka, руйнівна НП сколихнула Одесу, відомо про перші жертви: кадри з місця подій

Також Politeka писала, в торговому центрі Одеси почалася пожежа, людей виводять на вулицю: відео НП