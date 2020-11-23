На Одеській залізниці чоловік потрапив під колеса вантажного поїзда
Трагічний інцидент розігрався вночі біля станції "Сухий лиман", передає Politeka.net, з посиланням на інформацію прес-служби місцевої поліції.
Повідомляється, що чоловік лежав на залізничних коліях і не реагував на сигнали поїзда, що наближається.
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Машиніст застосував екстрене гальмування, однак це не допомогло уникнути трагедії, розповіли в поліції. Він отримав не сумісні з життям травми і помер на місці події.
У поліції уточнили, що загиблим виявився 53-річний житель Вінниці, його тіло направлено на судмедекспертизу.
До цього ми повідомляли, в Одеській області 16-річний хлопчик ліг під колеса поїзда і загинув страшною смертю.
Це сталося поблизу станції вигода в Біляївському районі.
Як стало відомо, юнак мав проблеми зі здоров'ям і неодноразово висловлював наміри покінчити з життям.
У трагічний для нього день, він сам ліг на залізничні колії і при наближенні поїзда не відреагував на сигнал машиніста. Від отриманих ран дитина загинула на місці.
Також ми повідомляли, в Одесі біля Ленпоселка під поїзд потрапила молода дівчина.
Загиблою виявилася 23-річна місцева жителька, яка переходила через залізничні колії у невстановленому місці. Дівчина була в навушниках і не почула попереджувальні сигнали, які подавав машиніст, і крики перехожих про наближення локомотива. Медиків і поліцейських на місце викликали свідки події, проте врятувати молоду одеситку не вдалося.
Нагадаємо, що під Одесою чоловік намагався перелізти через паркан і опинився на тому світі: трагічні кадри
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