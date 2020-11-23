Військові одеської бригади провели вражаючі навчання з використанням новітньої системи імітації бою Laser Tag

Відповідні фотографії та подробиці оприлюднила прес-служба 28-ї механізованої бригади імені Лицарів Зимового на офіційній сторінці у Фейсбук, передає Politeka.net

Зокрема, військовослужбовці брали штурмом населений пункт, окупований умовним ворогом, а потім провели там зачистку.

У прес-службі зазначили, що все ускладнювалося тим, що противник добре окопався в містечку, розмістив піхоту в будинках і мав на озброєнні дві протитанкові гармати.

Бійці зайшли в селище і почали методично зачищати будинок за будинком. В цей час їх прикривали кілька танків, які придушили вогонь ворожої артилерії.

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Пілоти влаштували невелике авіашоу для жителів Київського району Одеси, змусивши всіх відволіктися від переживань у зв'язку з епідемією китайського вірусу.

Як стало відомо, спочатку військово-транспортний Ан-26 низько пройшов над будинками цього району, а через деякий час над шкільним аеродромом здалася пара винищувачів Су-27м1/УБМ1, які йшли в щільному строю в декількох метрах один від одного. Зробивши велике коло, льотчики на малій висоті — теж парою-пройшли над діючою злітно-посадковою смугою аеропорту, зробивши в Північному торці так званий «розпуск».

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