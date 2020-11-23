У порт під Одесою прибув іноземний корабель, моряків якого терміново госпіталізували в лікарню

Їх забрали в екстреному порядку на трьох машинах швидкої допомоги і відвезли в медустанову. Таку інформацію оприлюднив Чорноморський телеканал ІТ3 .

Згідно з даними, в морський порт Чорноморська зайшов суховантаж "Chalsi". Корабель прибув з турецького порту Діліскелесі під прапором Палау.

За попередньою інформацією причиною госпіталізації 10 членів екіпажу є китайський вірус.

Станом 23 листопада в Одеській області за добу виявили 536 інфікованих. З початку карантину в регіоні були заражені 37 тисяч 901 чоловік.

За даними РНБО, четверо хворих померли від вірусу і супутніх захворювань. Кількість жертв в області досягла 513.

Одужали вчора двоє пацієнтів. За весь час пандемії в Одеській області вилікувалися 8729 осіб.

У той же час 536 знаходяться під підозрою.

Також ми повідомляли, що висока захворюваність китайським вірусом та іншими сезонними ГРВІ стала причиною масового закриття шкільних класів по всій Одесі.

Зокрема, на сьогоднішній день в місті закриті 152 класи і 12 дитсадівських груп.

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