Стало відомо, як пройшов карантин вихідного дня 21 і 22 листопада в Одесі та області

Підсумки підвели в поліції і розповіли про них, передає Politeka.net

Так, на цих вихідних, на території Одеської області склали 377 протоколів на порушників карантинних обмежень.

До адміністративної відповідальності притягнули представників торгових і фінансових закладів, співробітників кафе і автомийок. Крім того, штрафували за неношення масок в громадських місцях і транспорті.

Дотримання карантину контролювали мобільні групи у складі представників поліції, Національної гвардії та працівники Держспоживслужби.

Зазначимо, що за за порушення правил карантину передбачений штраф у розмірі від 34 до 170 тис гривень. А за перебування в громадських місцях і транспорті без маски громадяни караються на суму від 170 до 255 гривень.

Раніше ми писали, що деякі ресторани продовжували працювати під час карантину вихідного дня, незважаючи на заборони і погрози начальника поліції

Зазначимо, що близько 50% закладів громадського харчування були закриті повністю.

У той же час частина закладів пристосувалися і працювали нишком.

Наплювали на заборони і продовжували приймати відвідувачів мережеве кафе "Львівські круасани», «Гранат», «Фарш», «чорнослив», "Білий налив". Треба сказати, що більшість з них обслуговували відвідувачів на літніх майданчиках, що також заборонено карантином.

Не припинило свою роботу кафе "Slow Piggy«, яке пов'язують з народним депутатом від» Слуги народу" Олексієм Леоновим.

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