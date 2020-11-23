Стало відомо, як пройшов карантин вихідного дня 21 і 22 листопада в Одесі та області
Підсумки підвели в поліції і розповіли про них, передає Politeka.net
Так, на цих вихідних, на території Одеської області склали 377 протоколів на порушників карантинних обмежень.
До адміністративної відповідальності притягнули представників торгових і фінансових закладів, співробітників кафе і автомийок. Крім того, штрафували за неношення масок в громадських місцях і транспорті.
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Дотримання карантину контролювали мобільні групи у складі представників поліції, Національної гвардії та працівники Держспоживслужби.
Зазначимо, що за за порушення правил карантину передбачений штраф у розмірі від 34 до 170 тис гривень. А за перебування в громадських місцях і транспорті без маски громадяни караються на суму від 170 до 255 гривень.
Раніше ми писали, що деякі ресторани продовжували працювати під час карантину вихідного дня, незважаючи на заборони і погрози начальника поліції
Зазначимо, що близько 50% закладів громадського харчування були закриті повністю.
У той же час частина закладів пристосувалися і працювали нишком.
Наплювали на заборони і продовжували приймати відвідувачів мережеве кафе "Львівські круасани», «Гранат», «Фарш», «чорнослив», "Білий налив". Треба сказати, що більшість з них обслуговували відвідувачів на літніх майданчиках, що також заборонено карантином.
Не припинило свою роботу кафе "Slow Piggy«, яке пов'язують з народним депутатом від» Слуги народу" Олексієм Леоновим.
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