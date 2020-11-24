Вчорашній блекаут в Одесі погрожував привести до затоплення каналізацією частини міста
Про загрозу екологічної катастрофи повідомили в прес-службі "Інфоксводоканалу", перадає Politeka.net
23 листопада біля села Прилиманське, що поблизу Одеси, сталася серйозна аварія на двох високовольтних лініях, в результаті якої Київський і Малиновський райони залишилися без електрики. Крім того, світла не було і в передмісті Одеси.
В "Інфоксводоканалі" підкреслили, що через аварію знеструмленою залишилася каналізаційно-насосна станція. Це призвело до ризику підтоплення каналізацією частини міста після чого неочищені стоки могли потрапити в Чорне море.
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Однак, на щастя, екологічної катастрофи вдалося уникнути. Комунальники змогли підключити генератор, який допоміг станції запуститися знову.
Якби проблему не вирішили вчасно, то каналізація затопила б Совіньйон і Чорноморку. Саме там установки і збирають стоки, а потім передають їх на станцію біологічного очищення "Південна".
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