Вчорашній блекаут в Одесі погрожував привести до затоплення каналізацією частини міста

Про загрозу екологічної катастрофи повідомили в прес-службі "Інфоксводоканалу", перадає Politeka.net

23 листопада біля села Прилиманське, що поблизу Одеси, сталася серйозна аварія на двох високовольтних лініях, в результаті якої Київський і Малиновський райони залишилися без електрики. Крім того, світла не було і в передмісті Одеси.

В "Інфоксводоканалі" підкреслили, що через аварію знеструмленою залишилася каналізаційно-насосна станція. Це призвело до ризику підтоплення каналізацією частини міста після чого неочищені стоки могли потрапити в Чорне море.

Однак, на щастя, екологічної катастрофи вдалося уникнути. Комунальники змогли підключити генератор, який допоміг станції запуститися знову.

Якби проблему не вирішили вчасно, то каналізація затопила б Совіньйон і Чорноморку. Саме там установки і збирають стоки, а потім передають їх на станцію біологічного очищення "Південна".

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