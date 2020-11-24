В Одеській області мисливця прийняли за звіра і застрелили

Подія трапилася під час полювання в Ізмаїльському районі біля села Озерне, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу Нацполіції в Одеській області.

Як розповіли правоохоронці, чоловіки полювали недалеко від озера. Один з них сховався в очеретах, коли його помітив 51-річний напарник, то вистрілив з рушниці, переплутавши зі звіром.

45-річний любитель полювання помер миттєво.



Поліцейські знайшли рушниці мисливців і відправили їх на судово-медичну експертизу. Підозрюваного відправили у відділення поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 119 (вбивство з необережності) Кримінального кодексу України.

До цього ми повідомляли, що в Одесі чоловік намагався перелізти через паркан, але потрапив на той світ.

Інцидент трапився рано вранці в селищі Фонтанка-2 на вулиці Степовій.

Чоловік перелазив через паркан з піками і застряг. Він не зміг самостійно вибратися, і очевидці покликали на допомогу рятувальників.

З'ясувалося, що потерпілий отримав рвану рану стегна і втратив свідомість. Рятувальники за допомогою бензорізу зняли бідолаху з паркану і передали лікарям швидкої допомоги. Чоловіка відвезли в обласну лікарню, він був у важкому стані.

У ДСНС уточнили, що до вечора він помер, не приходячи до тями.

Нагадаємо, що в Одесі загорівся гуртожиток: подробиці і кадри порятунку студентів

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