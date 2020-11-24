В Одеській області мисливця прийняли за звіра і застрелили
Подія трапилася під час полювання в Ізмаїльському районі біля села Озерне, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу Нацполіції в Одеській області.
Як розповіли правоохоронці, чоловіки полювали недалеко від озера. Один з них сховався в очеретах, коли його помітив 51-річний напарник, то вистрілив з рушниці, переплутавши зі звіром.
45-річний любитель полювання помер миттєво.
Поліцейські знайшли рушниці мисливців і відправили їх на судово-медичну експертизу. Підозрюваного відправили у відділення поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 119 (вбивство з необережності) Кримінального кодексу України.
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До цього ми повідомляли, що в Одесі чоловік намагався перелізти через паркан, але потрапив на той світ.
Інцидент трапився рано вранці в селищі Фонтанка-2 на вулиці Степовій.
Чоловік перелазив через паркан з піками і застряг. Він не зміг самостійно вибратися, і очевидці покликали на допомогу рятувальників.
З'ясувалося, що потерпілий отримав рвану рану стегна і втратив свідомість. Рятувальники за допомогою бензорізу зняли бідолаху з паркану і передали лікарям швидкої допомоги. Чоловіка відвезли в обласну лікарню, він був у важкому стані.
У ДСНС уточнили, що до вечора він помер, не приходячи до тями.
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