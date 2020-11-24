В Одесі вибухотехніки шукають бомбу в чотирьох навчальних закладах міста

Так, у вівторок, 24 листопада на електронну пошту одеської поліції прийшло повідомлення від невідомих про замінування декількох навчальних закладів Одеси в Малиновському, Приморському і Суворовському районах. Таку інформацію оприлюднила прес - служба обласного ГУНП, передає Politeka.net

На місце події направлені працівники вибухотехнічного управління, кінологи, слідчо-оперативні групи.

Варто відзначити, що повідомлення про мінування в Одесі досить часте явище.

Не так давно ми повідомляли, що вдень 9 листопада, на електронну адресу поліції прийшло анонімне повідомлення про мінування медичного закладу, розташованого в центрі міста. Вибухотехніки перевірили приміщення лікарні та прилеглу до неї територію обстежили. За результатами перевірки жодних вибухових та речовин не виявлено.

Також ми повідомляли про евакуацію мешканців двоповерхового будинку в селі Фонтанка. Телефонний терорист повідомив, що бомба була закладена в підвальному приміщенні будинку.

Крім того ми писали про переполох у шкільному закладі Одеси.

У п'ятницю, 6 листопада поліцейські шукали бомбу в будівлі 117 школи, яка знаходиться на перетині вулиць Рішельєвська і Жуковського.

Більше сотні учнів були евакуйовані з будівлі.

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