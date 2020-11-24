В Одеській області за добу зафіксували 865 нових випадків зараження китайським вірусом

І це абсолютний рекорд за весь час пандемії.

За даними сайту моніторингу РНБО, в регіоні загальна кількість інфікованих досягла 38766 осіб. Летальних випадків за добу-4, За весь час померли 517 жителів Одеси та області, передає Politeka.net

Одужали 8730 пацієнтів, хворіють 29519 осіб і 40546 перебувають під підозрою.

За добу на території Одеської області, за даними лабораторного центру, підтверджено методом ПЛР 861 хворих, з них діти — 35, медпрацівники-44. Таку інформацію оприлюднили в ОДА.

Треба відзначити, що за минулу добу найбільшу кількість захворілих-19 українців зафіксували в Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.

У той же час кількість хворих значно перевищує дані офіційної статистики. Багато інфікованих з різних причин не здають тести і не враховані у звітах МОЗ.

До цього ми повідомляли, що висока захворюваність китайським вірусом та іншими сезонними ГРВІ стала причиною масового закриття шкільних класів по всій Одесі.

Зокрема, на сьогоднішній день в місті закриті 152 класи і 12 дитсадівських груп.

Нагадаємо, що на Одещині вірус забирає все більше життів, нові дані: "чотири сотні заражених не впоралися..."

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