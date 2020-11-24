Опорні лікарні Одеси знову відмовляються приймати хворих з підозрою на китайський вірус

Як передає про це заявляти волонтери благодійного фонду «Корпорація монстрів", передає Politeka.net

За словами керівника цього фонду Катерини Ножевнікової, до неї звернулися до неї звернулися 12 осіб, які потребують кисневого концентратора. Троє з них — пацієнти, яким відмовили в стаціонарі, ще двоє прикуті до ліжка і не можуть бути госпіталізовані. А решта-пацієнти, яких виписують зі стаціонарів з кисневою залежністю.

"Після того, як департамент охорони здоров'я протягом 1,5 годин влаштовував пацієнта з сатурацією 78 (йому ж підлеглі медустанови) я зрозуміла, що щось пішло зовсім не так. Пацієнт в цей час перебував у швидкій, кисню в якій не було. Спасибі, що в результаті все таки влаштували, – пише вона на своїй сторінці в Фейсбук.

За даними волонтера, опорна лікарня водників так і не отримала від Постачальника захисні костюми.

Також стало відомо, що 500 кисневих концентраторів, які закупила Одеська область, так і не доїхали в лікарні, незважаючи на запевнення колишнього губернатора Максима Куцего.

У той же час, в опорній лікарні, розташованій в парку Шевченка, замерзають балони з киснем — вночі їх гріли будівельною дуйкою. Також під лікарнями знову стоять черги зі швидких.

А тим часом Володимир Зеленський пообіцяв українцям, що лікарні приймуть усіх хворих. А для тих, кому відмовили в госпіталізації, надав посилання на Google-анкетування-своєрідна книга скарг на систему охорони здоров'я.

"Мені сказали, що сьогодні президент сказав в інтерв'ю, що ситуація налагодилася.А міністр на ранковому брифінгу повідомив, що ліжок у нас ще 11 тис, все з киснем і все, що пишуть в мережах це брехня. Давайте вже якщо наше міністерство і президент живуть в паралельному світі будемо їх провідниками в світ реальності», - закликала Ножевнікова.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області за добу зафіксували 865 нових випадків зараження китайським вірусом. І це абсолютний рекорд за весь час пандемії.

За даними сайту моніторингу РНБО, в регіоні загальна кількість інфікованих досягла 38766 осіб. Летальних випадків за добу – 4, За весь час померли 517 жителів Одеси та області.

Одужали 8730 пацієнтів, хворіють 29519 осіб і 40546 перебувають під підозрою.

Нагадаємо, що на Одещині вірус забирає все більше життів, нові дані: "чотири сотні заражених не впоралися..."

Як писала Politeka, в Одеський порт зайшов корабель із зараженими моряками на борту: до місця з'їхалися швидкі

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