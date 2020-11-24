Опорні лікарні Одеси знову відмовляються приймати хворих з підозрою на китайський вірус
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За словами керівника цього фонду Катерини Ножевнікової, до неї звернулися до неї звернулися 12 осіб, які потребують кисневого концентратора. Троє з них — пацієнти, яким відмовили в стаціонарі, ще двоє прикуті до ліжка і не можуть бути госпіталізовані. А решта-пацієнти, яких виписують зі стаціонарів з кисневою залежністю.
"Після того, як департамент охорони здоров'я протягом 1,5 годин влаштовував пацієнта з сатурацією 78 (йому ж підлеглі медустанови) я зрозуміла, що щось пішло зовсім не так. Пацієнт в цей час перебував у швидкій, кисню в якій не було. Спасибі, що в результаті все таки влаштували, – пише вона на своїй сторінці в Фейсбук.
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За даними волонтера, опорна лікарня водників так і не отримала від Постачальника захисні костюми.
Також стало відомо, що 500 кисневих концентраторів, які закупила Одеська область, так і не доїхали в лікарні, незважаючи на запевнення колишнього губернатора Максима Куцего.
У той же час, в опорній лікарні, розташованій в парку Шевченка, замерзають балони з киснем — вночі їх гріли будівельною дуйкою. Також під лікарнями знову стоять черги зі швидких.
А тим часом Володимир Зеленський пообіцяв українцям, що лікарні приймуть усіх хворих. А для тих, кому відмовили в госпіталізації, надав посилання на Google-анкетування-своєрідна книга скарг на систему охорони здоров'я.
"Мені сказали, що сьогодні президент сказав в інтерв'ю, що ситуація налагодилася.А міністр на ранковому брифінгу повідомив, що ліжок у нас ще 11 тис, все з киснем і все, що пишуть в мережах це брехня. Давайте вже якщо наше міністерство і президент живуть в паралельному світі будемо їх провідниками в світ реальності», - закликала Ножевнікова.
Раніше ми повідомляли, що в Одеській області за добу зафіксували 865 нових випадків зараження китайським вірусом. І це абсолютний рекорд за весь час пандемії.
За даними сайту моніторингу РНБО, в регіоні загальна кількість інфікованих досягла 38766 осіб. Летальних випадків за добу – 4, За весь час померли 517 жителів Одеси та області.
Одужали 8730 пацієнтів, хворіють 29519 осіб і 40546 перебувають під підозрою.
Нагадаємо, що на Одещині вірус забирає все більше життів, нові дані: "чотири сотні заражених не впоралися..."
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