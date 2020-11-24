В Одесі затримали зухвалу злодійку, яка витягувала телефони у людей в магазинах, лікарнях і навіть у церквах
Подробиці розповіли на порталі одеської поліції, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Спритна кишенькова злодійка приїхала з сусідньої країни в Одесу і влаштувалася в місті, щоб грабувати її жителів.
Так, 28-річна злодійка витягла мобільні телефони у двох відвідувачок лікарні в Суворовському районі, ще двох вона пограбувала в церкві і дитячому магазині в центрі міста.
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Вартість телефонів становила від п'яти до сорока тисяч гривень у трьох жінок і однієї неповнолітньої дівчинки.
На рахунку 28-річної злодійки вже є пару судимостей за майнові злочини і зловмисниця не заперечує своєї причетності до нових.
У поліції зазначили, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження. Жінці загрожує до п'яти років в'язниці за крадіжку.
До цього іи повідомляли, що в Одесі чоловік як слід покарав кишенькового злодія, який намагався його пограбувати
Інцидент трапився серед білого дня на ринку «Північний».
За словами очевидців, чоловік тричі намагався витягнути гаманець у одного з покупців, в результаті той не витримав і дав по голові грабіжникові.
Злодій-невдаха впав на асфальт, в результаті люди викликали йому швидку допомогу.
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