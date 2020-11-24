Через тиждень поліцейські виявили 15-річну школярку, яка зникла на Одещині

Подробицями поділися в прес - службі обласного ГУНП, передає Politeka.net

18 листопада Анастасія Широкобокова, 2005 року народження покинула дитячий виховний заклад і з тих пір про школярку не було ніяких звісток.

Весь цей час поліцейські відпрацьовували вокзали, парки, комп'ютерні клуби.

В результаті втікачку розшукали у знайомих.

За словами дівчини, вона не поверталася назад в притулок, так як хотіла трохи розважитися і погуляти. Інспектори ювенальної превенції провели зі школяркою профілактичну бесіду.



До цього ми повідомляли, що в Одесі поліція затримала зухвалу злодійку, яка витягувала телефони у людей в магазинах, лікарнях і навіть в церквах.

Спритна кишенькова злодійка приїхала з сусідньої країни в Одесу і влаштувалася в місті, щоб грабувати її жителів.

Так, 28-річна злодійка витягла мобільні телефони у двох відвідувачок лікарні в Суворовському районі, ще двох вона пограбувала в церкві і дитячому магазині в центрі міста.

Вартість телефонів становила від п'яти до сорока тисяч гривень у трьох жінок і однієї неповнолітньої дівчинки.

Нагадаємо, що на Одещині зникли 16 дітей, поліція повідомила деталі: що відомо

А ще Politeka писала, що життя молодої дівчини трагічно обірвалося на залізниці в Одесі, відео: що відомо

Також Politeka повідомляла, що поліція повідомила тривожні дані, 21 дитина зникла на Одещині: що відомо