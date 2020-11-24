Через тиждень поліцейські виявили 15-річну школярку, яка зникла на Одещині
Подробицями поділися в прес - службі обласного ГУНП, передає Politeka.net
18 листопада Анастасія Широкобокова, 2005 року народження покинула дитячий виховний заклад і з тих пір про школярку не було ніяких звісток.
Весь цей час поліцейські відпрацьовували вокзали, парки, комп'ютерні клуби.
В результаті втікачку розшукали у знайомих.
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За словами дівчини, вона не поверталася назад в притулок, так як хотіла трохи розважитися і погуляти. Інспектори ювенальної превенції провели зі школяркою профілактичну бесіду.
До цього ми повідомляли, що в Одесі поліція затримала зухвалу злодійку, яка витягувала телефони у людей в магазинах, лікарнях і навіть в церквах.
Спритна кишенькова злодійка приїхала з сусідньої країни в Одесу і влаштувалася в місті, щоб грабувати її жителів.
Так, 28-річна злодійка витягла мобільні телефони у двох відвідувачок лікарні в Суворовському районі, ще двох вона пограбувала в церкві і дитячому магазині в центрі міста.
Вартість телефонів становила від п'яти до сорока тисяч гривень у трьох жінок і однієї неповнолітньої дівчинки.
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