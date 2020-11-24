Стало відомо про масове зараження китайським вірусом футболістів одеського клубу «Чорноморець»

Там захворіли 17 гравців. Про це повідомила прес-служба футбольного клубу на офіційній сторінці у Фейсбук, передає Politeka.net

У зв'язку зі спалахом футбольний матч між клубами Чорноморець - Волинь (Луцьк), який мав відбутися 25 листопада буде перенесено на пізніший час. Причина тому масове зараження спортсменів одеської команди.

Крім того стало відомо, що ще 5 футболістів травмовані. Дата коли відбудеться матч 15 туру Першої ліги поки невідомий.