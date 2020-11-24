Стало відомо про масове зараження китайським вірусом футболістів одеського клубу «Чорноморець»
Там захворіли 17 гравців. Про це повідомила прес-служба футбольного клубу на офіційній сторінці у Фейсбук, передає Politeka.net
У зв'язку зі спалахом футбольний матч між клубами Чорноморець - Волинь (Луцьк), який мав відбутися 25 листопада буде перенесено на пізніший час. Причина тому масове зараження спортсменів одеської команди.
Крім того стало відомо, що ще 5 футболістів травмовані. Дата коли відбудеться матч 15 туру Першої ліги поки невідомий.
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Раніше ми повідомляли, що в Одеській області за добу зафіксували 865 нових випадків зараження китайським вірусом. І це абсолютний рекорд за весь час пандемії.
За даними сайту моніторингу РНБО, в регіоні загальна кількість інфікованих досягла 38766 осіб. Летальних випадків за добу – 4, За весь час померли 517 жителів Одеси та області.
Одужали 8730 пацієнтів, хворіють 29519 осіб і 40546 перебувають під підозрою.
Також ми повідомляли, що опорні лікарні Одеси знову відмовляються приймати хворих з підозрою на китайський вірус.
Про це заявляють волонтери благодійного фонду «Корпорація монстрів», передає Politeka.net
За словами керівника цього фонду Катерини Ножевнікової, до неї звернулися 12 осіб, які потребують кисневого концентратора. Троє з них — пацієнти, яким відмовили в стаціонарі, ще двоє прикуті до ліжка і не можуть бути госпіталізовані. А решта-пацієнти, яких виписують зі стаціонарів з кисневою залежністю.
Нагадаємо, що на Одещині вірус забирає все більше життів, нові дані: "чотири сотні заражених не впоралися..."
Як писала Politeka, в Одеський порт зайшов корабель із зараженими моряками на борту: до місця з'їхалися швидкі
Також Politeka писала, в Одесі через Китайський вірус обірвалося життя відомої телеведучої: медики виявилися безсилі