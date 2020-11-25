Хіба можна так себе вести...

В Одесі пасажири трамвая влаштували матірний скандал через мову

Інцидент трапився в трамваї маршруту № 5. За попередніми даними, літня пасажирка транспортного засобу досить емоційно вимагала від кондуктора, щоб до неї зверталися державною мовою. Через це на неї накинулися інші пасажири трамвая.



Кадри з розбірками опублікував місцевий Telegram-канал "Х**вая Одеса" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Початок сварки на запис очевидця не потрапив, тому невідомо, як почався скандал.

Під час конфлікту до пасажирки підбіг агресивно налаштований чоловік без маски, який почав вимагати від неї замовкнути. Чоловік в пальто також погрожував викинути жінку з трамвая і "посадити її на баланду", заявивши, що "він і є поліція".

"Закрий рот! Їдь до Львова чи Тернополя і там свисти. Я тобі зараз влаштую не кацапський. Влаштую тебе на 14 зону. І будеш там баланду їсти. Я сам поліцейський. Ти мене доведеш, падло", – кричав чоловік.

На жінку почала "нападати" ще одна пасажирка трамвая, сказавши:"викинути її треба звідси". Чим закінчився конфлікт невідомо, адже відео різко обривається.

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