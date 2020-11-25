В Одесі пасажири трамвая влаштували матірний скандал через мову
Інцидент трапився в трамваї маршруту № 5. За попередніми даними, літня пасажирка транспортного засобу досить емоційно вимагала від кондуктора, щоб до неї зверталися державною мовою. Через це на неї накинулися інші пасажири трамвая.
Кадри з розбірками опублікував місцевий Telegram-канал "Х**вая Одеса" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
Початок сварки на запис очевидця не потрапив, тому невідомо, як почався скандал.
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Під час конфлікту до пасажирки підбіг агресивно налаштований чоловік без маски, який почав вимагати від неї замовкнути. Чоловік в пальто також погрожував викинути жінку з трамвая і "посадити її на баланду", заявивши, що "він і є поліція".
"Закрий рот! Їдь до Львова чи Тернополя і там свисти. Я тобі зараз влаштую не кацапський. Влаштую тебе на 14 зону. І будеш там баланду їсти. Я сам поліцейський. Ти мене доведеш, падло", – кричав чоловік.
На жінку почала "нападати" ще одна пасажирка трамвая, сказавши:"викинути її треба звідси". Чим закінчився конфлікт невідомо, адже відео різко обривається.
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