В Одеській області тоне судно "Аметист" Морської пошуково-рятувальної служби

НП відбувається в селищі Олександрівка (під Чорноморськом), про це повідомили "Думський" співробітники МПРС, навколо потопаючого буксира утворилася пляма нафтопродуктів.

Персонал бази намагається відкачати воду з відсіків, але поки їм не вдалося локалізувати аварію. Зазначається, що судно почало йти під воду приблизно о 16:00.

За словами рятувальників, на стоянці в Олександрівці кілька років поспіль відбувалися крадіжки металу. Невідомі знімали з суден, що знаходяться біля причалів, водонепроникні двері і перебирання.

"Аметист" - це морський рятувальний буксир проекту 1454, тип "напористий". Судно побудовано в 1977 році, Довжина 58, ширина 12,6, осадка 4,5 метра. Водотоннажність 1670 тонн. Швидкість 13,5 вузлів, екіпаж 35 осіб. Судно не було введено в експлуатацію, але перебувало на балансі казенного підприємства "Морська пошуково-рятувальна служба".

Користувачі Мережі активно коментують НП і згадують про аварію танкера»Делфі".

"Як це іржаве корито взагалі в морі то випустили?", "Шо, знову? Щороку тепер відбуватиметься таке? Ставимо ставки на скільки років цього разу все затягнеться?", "Одеса, ти знала багато горя...", "блін, 1977-го року. Та цю рухлядь не рятувати, а на цвяхи відправити", «Походу начальство розікрало все цінне, а дверима відмазуються щоб безболісно списати з балансу», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що 10 вересня танкер "Делфі", через десять місяців після аварії, нарешті-таки покинув акваторію одеського пляжу. Його відбуксирували в морський порт міста Чорноморська.

Тим часом, в Держеконіспекції попередньо оцінили збиток від судна в 16 тисяч доларів США.

Злощасний танкер знаходився на одеському пляжі з листопада 2019 року, тобто близько 300 днів. У ніч з 21 на 22 листопада 2019 в результаті шторму танкер «Делфі» зірвало з якоря в акваторії порту «Південний» і віднесло в бік Одеси. Ближче до ранку танкер прибило до берега, де він сів на мілину.

Срзу після аварії в акваторії місця, де судно сіло на мілину, встановлено перевищення забруднення води нафтопродуктами в 53 рази. А вже під вечір того ж дня концентрацію нафтопродуктів у водах на місці аварії було перевищено в 90 разів. Згодом стало відомо, що в ємностях танкера був мазут, який і витікав з паливом в море.

Нагадавши, у мережі показали, як танкер "Делфі" покинув одеський пляж, Відео облетіло мережу.

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