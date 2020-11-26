Ну і дичина

В Одесі поліцейські розшукують водія іномарки, який проїхався по капотах двох автомобілів і зник

Як передає Politeka.net, про це повідомила прес-служба патрульної поліції в Одеській області.

Подія трапилася ще вдень, 23 листопада, на розі вулиць Заньковецької та Степової. Як стало відомо, там сталося зіткнення трьох легковиків.

Інспектори з'ясували, що під час руху водій автомобіля Mitsubishi не впорався з керуванням, здійснив виїзд за межі проїжджої частини та скоїв наїзд на автомобілі Audi та Mitsubishi Colt, які стояли припарковані.

Водій автомобіля Mitsubishi з місця події зник, автомобіль евакуйований на штрафмайданчик.

Матеріали справи направлені до відділу розшуку для подальшого встановлення особи причетного до скоєння ДТП.

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Так, водій ВМW збив людину, з'їхав у кювет і перекинувся. ДТП сталася вночі біля ринку "7-й кілометр".

Молодий водій не впорався з керуванням і наїхав на пішохода. 27-річний чоловік від отриманих травм загинув, а автомобіліст і його 26-річний пасажир з травмами різної тяжкості були госпіталізовані.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальну справу за порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілих.

Нагадаємо, що в Одесі маршрутка наїхала на пішохода на " зебрі:" відкинуло на авто", фото.

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