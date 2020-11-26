В Одесі невідомі намагалися отруїти співробітників Держслужби
Так, працівники першого Малиновського відділу державної виконавчої служби, яке розташована за адресою Генерала Петрова, 42 отримали поштою конверт з підозрілим вмістом всередині. Про посилку вони поінформували поліцію і викликали рятувальників, повідомляє прес-служба обласного
За попередніми висновками рятувальників, виявлена речовина є ртуттю. Небезпечний метал направили на утилізацію.
Правоохоронці вже зацікавилися відправниками конверта. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних або сильнодіючих речовин
Стан Аліни Гросу різко погіршився, хвороба повернулася: "Дуже страшно..."
Екс-ВІА Гра, що "крутила роман з Меладзе", роздяглася і налякала кістлявим виглядом: "Така красива була, а тепер..."
Розлучена Христина Асмус приголубила себе на камеру, запустивши руки в штани: "Що це було взагалі?"
Розкрита причина раку у Заворотнюк, яка порвала всі зв'язки з подругами: "Вона сама вже зрозуміла, що..."
Обставини події та особи, до неї причетні, встановлюються.
До цього ми повідомляли, що в центрі Одеси компанія підлітків влаштувала дебош в магазині під час карантину.
Молода дівчина зайшла за прилавок і почала їсти салат ложкою прямо з торгових лотків. Інший хлопець зайшов за прилавок і почав голосно і нецензурно висловлюватися. При цьому у більшості молоді в руках були алкогольні напої.
Адміністрація супермаркету розповіла, що компанія поводилася зухвало, лаялися матом, а один з хлопців навіть намагався «справити нужду» біля виходу з магазину, але йому завадили. Після "дегустації" продукцію викинули, а прилавок продезенфікували. Супермаркет звернувся в поліцію, особи хуліганів встановлені.
Нагадаємо, що вірусний колапс охопив Одесу, лікарі кричать від безнадії: "набридло і страшно"
Як повідомляла Politeka, Одеський медик розповів, як ховають жертв китайської інфекції: "за 50 років роботи вперше таке бачу"
Також Politeka писала, що катастрофа з епідемією в Одесі: влада розгорне польовий госпіталь для заражених вірусом