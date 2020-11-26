В Одесі невідомі намагалися отруїти співробітників Держслужби

Так, працівники першого Малиновського відділу державної виконавчої служби, яке розташована за адресою Генерала Петрова, 42 отримали поштою конверт з підозрілим вмістом всередині. Про посилку вони поінформували поліцію і викликали рятувальників, повідомляє прес-служба обласного ГУНП.

За попередніми висновками рятувальників, виявлена речовина є ртуттю. Небезпечний метал направили на утилізацію.

Правоохоронці вже зацікавилися відправниками конверта. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних або сильнодіючих речовин

Обставини події та особи, до неї причетні, встановлюються.

До цього ми повідомляли, що в центрі Одеси компанія підлітків влаштувала дебош в магазині під час карантину.

Молода дівчина зайшла за прилавок і почала їсти салат ложкою прямо з торгових лотків. Інший хлопець зайшов за прилавок і почав голосно і нецензурно висловлюватися. При цьому у більшості молоді в руках були алкогольні напої.

Адміністрація супермаркету розповіла, що компанія поводилася зухвало, лаялися матом, а один з хлопців навіть намагався «справити нужду» біля виходу з магазину, але йому завадили. Після "дегустації" продукцію викинули, а прилавок продезенфікували. Супермаркет звернувся в поліцію, особи хуліганів встановлені.

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