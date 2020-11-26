Юний житель Одеської області позбувся руки після вибуху гранати
Зараз 17-річний хлопець, який працював пастухом знаходиться в реанімації, всю ніч його оперували місцеві хірурги. В результаті хлопцеві ампутували ліву руку, в якій з детонував вибуховий пристрій.
НП сталася напередодні на околиці селища Сарата. Підліток виявив у старенькій припаркованій "Газелі" на одній з ферм боєприпас. Він дістав його і поки пас худобу вирішив, як слід розглянути.
Однак сталося нещастя, бойова граната РГД - 5 вибухнула у нього в руках.
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Хлопець отримав численними осколкові поранення рук, ніг, живота та обличчя.
"Дитина в дуже важкому стані, прийнятий відразу був в реанімацію, викликана була санавіація з обласної дитячої лікарні, була проведена операція. Зараз він у вкрай важкому стані. Ампутована рука, бо там саме пошкодження множинні-проникаючі поранення, відірвана була кисть, - розповіла головлікар районної лікарні.
У поліції вже відреагували і повідомили, що після того, як правоохоронці встановлять всі обставини події, буде вирішено питання про правову кваліфікацію.
За даними одеських
До цього ми повідомляли, що в Одеській області з рушниці застрелили 16-річного хлопця.
Трагедія розігралася у дворі приватного будинку в Ширяївському районі.
36-річний чоловік прийшов з'ясовувати стосунки до своєї співмешканки, з якою посварився напередодні. З собою він взяв мисливську рушницю і почав стріляти у дворі. Жінка з рідними вибігла з будинку на постріли. Першим виявився її молодший брат, який і отримав кілька куль в груди і живіт. Зупинився зловмисник тільки тоді, коли батько дитини кинувся до нього в бійку і вихопив зброю.
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